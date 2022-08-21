Vücudunda yanıklar olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Cem Sultan Sokağı'nda bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Kaynak: AA

Emine Yılmaz, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de çıkan ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

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