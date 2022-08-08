Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
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Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

08.08.2022 02:35
Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir- Çeşme otoyolu Balçova mevkisinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 35 AAS 773 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak'a çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yola savrulup ağır yaralanan Albayrak, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli, iki çocuk babası Fırat Albayrak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga konuldu.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Balçova, İzmir, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyoldan yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

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