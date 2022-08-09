Otoyolda servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otoyolda servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

09.08.2022 05:57
Otoyolda servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan servis minibüsü aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan servis minibüsü aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi yaşamını yitirirken, minibüste yolcu konumunda bulunan başka bir kişi ise kazadan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Kaza sonrası TIR sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kaza, 02.00 sıralarında İzmir - Çanakkale otoyolu Zeytindağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Çınar yönetimindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Erdem Ö. idaresindeki 41 TV 484 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü hurdaya dönerken, sürücü Yıldırım Çınar ve yolcu konumundaki Bülent Kılıçay minibüsün ön tarafında sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek için otoyolda güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste sıkışan Bülent Kılıçay'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Minibüste bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin de durumunun hafif olduğu ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım Çınar'ı, yaptıkları müdahale ile sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çınar, ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çınar'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Bülent Kılıçay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Erdem Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir - Çanakkale Otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekilmesi ile birlikte trafik akışının normale döndüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bergama, Çınar, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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