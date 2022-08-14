İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

14.08.2022 23:56
İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde B.T'nin (48) kullandığı motosiklet, Ö.S yönetimindeki 03 ADCL 878 plakalı kamyonun yanından geçerken devrilerek sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

B.T'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ö.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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