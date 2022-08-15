16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm - Son Dakika
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16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm

15.08.2022 11:45

İzmir'in Dikili ilçesi otobüs terminalinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı bıçaklayarak öldüren Haydar Çakıcı'nın emniyetteki ifadesinde, "Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, 12 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Bunu fark eden Haydar Çakıcı da eşinin peşine düştü. Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hanife'yi aldattığını düşünüp öldürmüş

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği de ortaya çıktı.

Hanife'yi aldattığını düşünüp öldürmüş

DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Öte yandan Hanife Çakıcı'nın, 16 yıl önce kaçarak evlendiği Haydar Çakıcı'dan sık sık şiddet gördüğü öğrenildi. Hanife Çakıcı'nın eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırma süresinin ise cinayetten 15 gün önce sona erdiği belirtildi. Hanife Çakıcı'nın boşanmak istediği ancak eşinin bunu kabul etmediği öğrenildi.

Hanife'yi aldattığını düşünüp öldürmüş
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: bunlar böyledir, ancak kadına güçleri yeter, bunların ağababaları da parası, malı mülkü olanlara gücü yeter çökerler üzerine... işleri budur.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hanife'yi otobüs terminalinde öldüren eşi tutuklandı Hanife'yi otobüs terminalinde öldüren eşi tutuklandı Hanife, koca şiddetinden kaçarken otobüs terminalinde öldürüldü (2) Hanife, koca şiddetinden kaçarken otobüs terminalinde öldürüldü (2)
Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm - Son Dakika
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