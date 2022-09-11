İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

11.09.2022 15:04
İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Seren Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Esra Macit (30) ise ağır yaralandı. Macit, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diş tedavisi için gelmişler

Kazada hayatını kaybeden Emre Macit ile yaralanan Esra Macit'in İngiltere'de yaşadığı öğrenildi.

Amca çocukları olan Emre ve Esra Macit'in İzmir'e diş tedavisi için geldiği, arkadaşları Seren Ergin'in de onlara yardımcı olmak için yanlarında bulunduğu belirtildi.

Seren Ergin'in yakınları, cenazeyi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından teslim aldı. Ergin'in cenazesinin yarın Yamanlar Cemevi'ndeki törenin ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Emre ve Esra Macit'in yakınlarının da olayın ardından İzmir'e gelmek üzere İngiltere'den yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

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