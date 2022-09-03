Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü - Son Dakika
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Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü

03.09.2022 21:26
Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Türkekul (55), İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.

Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü - Son Dakika
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