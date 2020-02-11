İzmir'in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzmir'in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi - Son Dakika Magazin

İzmir'in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi

6 saat önce

OCAK ayında prömiyer yapan "İzmir'in Kızları" adlı müzikli oyunda Sezen Aksu sürprizi yaşandı.

İzmir'in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi, System.String[]

OCAK ayında prömiyer yapan " İzmir'in Kızları" adlı müzikli oyunda Sezen Aksu sürprizi yaşandı.


Usta sanatçı kendi şarkılarından hazırlanan oyunu ilk kez Uniq Hall'da seyretti. Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman'ın rol aldığı oyunu izleyen sanatçı sahne sonrası onlarla bir araya geldi. Hepsini tek tek kutlayan Sezen Aksu duygularını şöyle dile getirdi: "Son derece bizden, sıcak bir Ege hikayesi izledim. Kişisel olarak karmakarışık duygular içinde seyrettim. Güldüm, ağladım. Doğal olarak üstüme anılar yağdı; tabii Mustafa Oğuz'un da. Bu arada, kendi söylediği şarkılara hislenen şarkıcı durumuna düşmekten dolayı biraz mahcup oldum mu, oldum. Yönetmeni ayrıca kutlamak isterim. Bir kadın yönetmenin elinden çıkması beni çok etkiledi. Senaryo ile şarkıların örgüsü de çok iyi düşünülmüştü."

Sezen Aksu, Seda Akman, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48 
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