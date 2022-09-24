Kadifekale Mahallesi'nde Mahsun A. (27) ile ağabeyi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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