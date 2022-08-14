İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu - Son Dakika
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İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu

14.08.2022 09:11
İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu

İzmir'in Konak ilçesinde, mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle bekçileri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yapılan çalışmalarda durumundan şüphelendikleri A.K. ve T.K.'yı durdu. Yapılan üst aramasında 43 adet suç kaydı bulunan A.K.'nin üzerinden 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu - Son Dakika
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