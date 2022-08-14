Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle bekçileri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yapılan çalışmalarda durumundan şüphelendikleri A.K. ve T.K.'yı durdu. Yapılan üst aramasında 43 adet suç kaydı bulunan A.K.'nin üzerinden 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu - Son Dakika

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