Çocuk hastaneye götürülürken ihbar üzerine iş yerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.

Kaynak: AA

İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de maymun tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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