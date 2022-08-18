İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı

18.08.2022 14:58
İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, satışa hazır hale getirdiği uyuşturucu maddeleri, polisten gizlemek için iç çamaşırına sakladığı öğrenildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Ödemiş ve Tire ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda ev ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 151 gram metamfetamin, 150 gram esrar ve 27 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuları iç çamaşırına saklamış

Öte yandan, operasyonda polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılan E.O.'nun, satışa hazır hale getirdiği uyuşturucuları, polisten gizlemek için iç çamaşırına sakladığı öğrenildi. Polisin uyarısı sonrası şüphelinin uyuşturucuları kendisinin çıkardığı ve gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.O., A.Z. ve İ.B. adlı 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Narkotik, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı - Son Dakika
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