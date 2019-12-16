İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu - Son Dakika
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İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

6 saat önce

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı.

İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu, System.String[]

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı.

12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Lucien Arkas listenin ilk sırasında yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, 2018 vergilendirme döneminde kent genelinde 1 milyar 740 milyon 921 bin 494 lira gelir vergisi, 3 milyar 587 milyon 144 bin 512 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

Engin, "Gelir vergisi beyanına ilişkin olarak 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellef arasında İzmir ilimizden 2 mükellefimiz yer almıştır. Bir mükellefimiz isminin açıklanmasını istememiştir. Lucien Arkas, Türkiye genelinde 30. sıradadır." ifadesini kullandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının açıkladığı listede Lucien Arkas 12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuku ile ilk sırada yer aldı. 4 milyon 385 bin 694 lirayla Bernard Arkas 5. sırada, 3 milyon 469 bin lira tahakkukla Nail Özkardeş 8. sırada yer buldu.

Kurumlar vergisi mükellefleri listesinde ise ilk sıranın sahibi 146 milyon 947 bin 286 lira tahakkukla Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ oldu. Listenin ikinci sırasında 125 milyon 309 bin 950 lira ile Petkim Petrokimya Holding AŞ, üçüncü sırada 109 milyon 379 bin 436 lira ile MSC Gemi Acenteliği AŞ yer aldı.

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ Türkiye genelinde 35'inci, Petkim Petrokimya Holding AŞ 53'üncü, MSC Gemi Acenteliği AŞ 65'inci oldu.

Lucien Arkas, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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