İzmir Metro'dan Uluslararası Raylı Sistem Desteği - Son Dakika
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İzmir Metro'dan Uluslararası Raylı Sistem Desteği

27.06.2026 12:14
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İzmir Metro, Kazakistan ve Endonezya'ya teknik destek vererek uluslararası alanda deneyim paylaşıyor.

(İZMİR) - İzmir Metro AŞ, 26 yıllık deneyimiyle Kazakistan'dan Endonezya'ya uzanan raylı sistem projelerine teknik destek veriyor. İzmir'in bakım, işletme ve mühendislik modeli artık uluslararası örnek gösteriliyor.

İzmir'in raylı sistem ulaşımını 26 yıllık deneyimiyle geliştirmeyi sürdüren İzmir Metro AŞ, uluslararası alanda bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek amacıyla başta Kazakistan ve Endonezya olmak üzere çeşitli ülkelerle teknik görüşmeler gerçekleştirdi. 100'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP - International Association of Public Transport) Türkiye Temsilciliği görevini yürüten İzmir Metro, özellikle Avrasya ve MENA bölgesindeki toplu ulaşım otoriteleriyle aktif iş birliğini sürdürüyor. İzmir Metro'nun işletme modeli, güçlü teknik altyapısı ve sürdürülebilir ulaşım anlayışı, farklı ülkelerdeki ulaşım kurumları tarafından yakından takip edilen örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

İZMİR METRO'NUN TECRÜBESİ ASTANA VE SURABAYA'YA TAŞINDI

Kazakistan'ın başkenti Astana ile Endonezya'nın önemli ulaşım merkezlerinden Surabaya'da gerçekleştirilen teknik görüşmelerde, İzmir Metro'nun işletme deneyimi, bakım yönetimi anlayışı ve kurum içi mühendislik birikimi paylaşıldı. Astana ile yapılan temaslarda metro altyapısı, araç bakımı, istasyon işletmeciliği ve operasyon yönetimi ele alınırken; Surabaya ile planlanan tramvay projelerine yönelik teknik şartnameler, hat planlaması, araç üretim ve test süreçleri ile tramvay işletmeciliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca sürdürülebilir bakım planlaması, insan kaynağı yönetimi ve teknik iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

ULUSLARARASI PAYDAŞLAR TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle; 27 kilometrelik metro ve 33 kilometrelik tramvay ağının etkin şekilde işletilmesi, 24 metro istasyonu ve 46 tramvay durağının yönetimi, yürüyen merdiven ve asansör sistemlerinin bakım süreçleri, katener hattı, üçüncü ray sistemi ve 32 trafo merkezinin bakım organizasyonu, kurum içi bakım kültürü ve sürdürülebilir işletme yaklaşımı konularındaki deneyimler paylaşıldı.

Bakım ve onarım hizmetlerinin tamamını kendi bünyesinde yaparak sektörünün lideri konumunda bulunan İzmir Metro'nun işletme modeli, maliyet verimliliği, sürdürülebilir bakım anlayışı ve teknik bağımsızlığı uluslararası paydaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kaynak: ANKA

Kazakistan, Endonezya, Teknoloji, Ulaşım, Güncel, İzmir, Dünya, Son Dakika

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