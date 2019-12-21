İzmir sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı - Son Dakika

İzmir sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı

6 saat önce

Sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltıİZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde yapılan operasyonlarda bin 272 kilo sahte nargile tütünü ile bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı

İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde yapılan operasyonlarda bin 272 kilo sahte nargile tütünü ile bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte sigara ve sahte nargile tütünü bulunan iki adresi tespit etti. Yıldız Mahallesi'nde yapılan operasyonda, bin 272 kilogram sahte nargile tütünü ele geçirilirken, şüpheliler S.A. ve Y.M.H gözaltına alındı. Konak 572 sokakta bulunan depoya yapılan baskında ise bin 970 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgisi bulunan A.A. ise gözaltına alındı.

İzmir sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı

Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı
Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı

Son Dakika Haberleri
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız" - Son Dakika
21:35 Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı - Son Dakika
21:34 Lösemi hastası burak'tan acı haber - Son Dakika
21:34 Uşak yaralı uzman onbaşı, şehit oldu - Son Dakika
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir sahte tütün mamulleri operasyonuna 3 şüpheli gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]