İzmir selami şahin'den izmir konseri

Selami Şahin'den İzmir konseri

Türk sanat ve fantazi müziğinin dev bestekar ve yorumcusu Selami Şahin, dün gece İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmirli hayranlarıyla buluştu. Eskimeyen Şarkılar turnesi kapsamında konser veren Selami Şahin, hayranlarından yine tam not aldı. Konser öncesi DHA'ya açıklamalarda bulunan Şahin, Yazın 3 ay Çeşme Alaçatı'dayız, sonra İstanbul'da. Eser sözcüğü kalıcı demektir, benim yaptığım şarkılar yazılmamış konular, işlenmemiş melodiler uzun yıllar da geçse unutulmamalıdır. Ben hep bunun için savaş verdim, hep onun için çalıştım. 1969 yılında yaptığım ilk şarkı Altın Kelebek'te yılın birincilik ödülünü aldı. Sen mevsimler gibisin, okuyorum bakıyorum herkes beraber okuyor. 70'li ve 80'li yıllarda herkes şarkı şarkılarımı ezbere okuyordu. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki, en büyük ödüldür bu bana. Yani şükürler olsun 200'ün üstünde hit olmuş şarkım varö Dedi.

AVRUPA KONSERLERİ GELİYOR

Selami Şahin Avrupa turnesi için de tekliflerin olduğunu dile getirdi. Şahin, Şu an yeni teklifler var, bütün tarihler menajerimde. Türkiye'nin her yerinde eskimeyen şarkılar programımız devam edecek, çünkü ilgi oranı çok yüksek. Mesela ben sahneye çıktığımda hep benim yazdığım besteleri istiyorlarö diye konuştu.

MEMLEKET HASRETİ BİTECEK

10 yıldır memleketi Hatay'da koser vermediğini de sözlerine ekleyen Şahin, Memleketime gitmeyeli 10 sene oldu, eskimeyen şarkılar programımda Gaziantep ve daha sonda Antakya var önümüzdeki ay. İnsan doğduğu memleketinde, yani hangi yörede ise aklına geliyor ve heyecanlanıyor. Memleketimden tam bir teklif olmadı, bu yüzden gidemedik yoksa gitmekten şeref ve onur duyarım. Efendim biz Hatalıyız, Gaziantep'te çok sevdiğimiz dostlarımız var, gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmıyorlar onlara çok teşekkür ediyorum. Antakya'da bütün dinler, diller ve meshepler var. Hepimiz el ele ve kalp kalbeyiz. Din va dil ayrımı yok, şu an çok heyevanlıyım. Sizlerle konuşmak benim için büyük bir onur ve şereftir canım hemşerilerimö dedi.