İZMİR Tatilde sürprizle karşılaşırsanız adres Tüketici Mahkemesi - Son Dakika

İZMİR Tatilde sürprizle karşılaşırsanız adres Tüketici Mahkemesi

Tatilde sürprizle karşılaşırsanız adres Tüketici MahkemesiTÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, tatilcilerin bazı dönemler yaşadıkları olumsuzluklarla ilgili konuşup, konsept değişikliği gibi büyük değişikliklerde müşterinin tamamen...

Tatilde sürprizle karşılaşırsanız adres Tüketici Mahkemesi

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TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, tatilcilerin bazı dönemler yaşadıkları olumsuzluklarla ilgili konuşup, konsept değişikliği gibi büyük değişikliklerde müşterinin tamamen mağdur olduğunu, parasının iade edilmemesi halinde Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak iadenin sağlanabileceğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Ege'nin turistik kentleri yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Mavi cennet Ege ve Akdeniz'deki birçok gözde tatil beldesi konuklarını ağırlıyor. Tatil programı yapan birçok kişi, günler öncesinden rezervasyon yapıyor. Ancak büyük beklentilerle gelinen tatil kentlerinde hiç umulmayan olumsuzluk yaşanabiliyor. Bazen tatilciler, rezervasyon yaptırdıkları otele yer olmadığı gerekçesiyle alınmıyor. ya da internetten gördükleri fotoğrafların, rezervasyon yaptıkları otelle aynı olmadığı gerekçesiyle hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Bazen de vaat edilen hizmetin çok altında hizmet gördükleri gerekçesiyle tatilciler memnun kalmıyor. Bazı dönemler çeşitli olumsuzlukların yaşandığını belirten TÜRSAB BTK Başkanı Kıvanç Meriç, ilgi çekecek açıklamalarda bulundu.

Sektörde yaşanan olumsuzluklardan bahseden Kıvanç Meriç, "Mesela size program içinde bir otel ismi verip de o otel son dakikada değiştiği takdirde müşterilerin hoşuna gitmeyen durumlar yaşanabiliyor. Mesela müşteri 'Beni şehir otelinde yatıracaktınız. Şehir dışında yatırdınız' diyor. Son dakika değişikliği yaşanmış olabiliyor. Bir ören yerine girilecekse onun yerine başka bir ören yerine girilmesi gibi değişiklikler olabiliyor. Ama radikal bir değişiklik, örnek olarak vereyim her şey dahil otel vadedip yarım pansiyon ya da oda kahvaltı gibi büyük konsept değişiklikleri çok söz konusu değil. Konsept değişikliği majör bir değişikliktir. Yani paket içinde küçük bir değişiklik değil. Yani minör bir değişiklik değil. Bu durumda tüketici tamamen mağdurdur. Bunun sonucunda ödediği paranın yüzde 100'ünü alabilir. Otel ve acenteden kaynaklanan bir durumsa, bu mağduriyet giderilmiyorsa Tüketici Mahkemesi'ne başvurulur. Başvurduğu takdirdeyse bu mağduriyet en kısa sürede giderilir" dedi.

Meriç, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Tatilde sürprizle karşılaşırsanız adres Tüketici Mahkemesi - Son Dakika
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