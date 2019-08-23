İZMİR Tüylerin altından küçük bir terrier çıktı

Tüylerin altından küçük bir terrier çıktı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde geçici olarak tutulduğu bir hayvan barınağında hayvanseverler tarafından bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş halde bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteği ile veterinere görtürülerek tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6.5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek bir terrier olduğu ortaya çıktı.

Akhisar'da bir barınakta geçici olarak kalmakta olan ve tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle tanınmaz ve önünü göremez hale gelen, sokağa atıldığı düşünülen bir köpek, hayvanseverler tarafından bu halde bulundu. Köpeğin bu halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne haber verdi. HipDer, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki bir veterinere götürerek hayvanın tüylerinin tıraş edilmesini sağladı. Kat kat tüyler tıraş edilince, altından 3 yaşında bir erkek terrier çıktı. 'Süpürge' adı verilen köpek, tüyleri tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6.5 kiloya düştü. Temizlenip bakımı yapılan ve kan değerleri normal çıkan, geçici olarak gönüllü bir hayvanseverin evinde bakılan köpek, şimdi sahiplendirilmeyi bekliyor.

Köpeğin kan değerlerinin normal ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, köpeği ilk gördüklerinde görüntüsü nedeniyle, ünlü şarkıcı Bob Marley'in saçlarından esinlenerek 'Dog Marley' dediklerini belirterek, Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Normalde uzun tüylü cins köpeklerde tüyleri taramak, temizlemek, bakımını yapmak gerekiyor. Bu köpek sokakta olduğu için tüyler koptukça birleşmiş ve uzun saçaklar haline gelmiş. Bu şekilde barınakta yaşamaya devam etseydi enfeksiyon kapıp ölebilirdi. Biz bakımını geçici olarak üstlendik, veterinerdeki kontrollerde bizi şaşırtarak çok sağlıklı çıktı. Sadece vitamin iğnesi yaptırdık. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz dedi.