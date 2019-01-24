İzmir Uğur Mumcu Foça'da Anıldı
8 dakika önce
Uğur Mumcu Foça'da anıldıİzmir'in Foça ilçesinde, gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde anıldı.
Uğur Mumcu Foça
'da anıldı İzmir
'in Foça ilçesinde, gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği
Foça Şubesi ile Foça Belediyesi tarafından, 24 Ocak 1993'te Ankara
'daki evinin önünde, otomobiline konulan bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Yağmura rağmen Demokrasi Meydanı
'nda toplanan aralarında Foça Belediye Başkanı CHP
'li Gökhan Demirağ
, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu kalabalık, Küçükdeniz Sahili, Marsilya
Meydanı güzergahını takip edip Uğur Mumcu'nun adını taşıyan ve büstünün bulunduğu parka kadar yürüdü. Kalabalık 'Uğurlar Olsun' ve 'Ankara'nın Taşına Bak' türkülerini söyledi. Uğur Mumcu'nun büstüne kırmızı karanfiller bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:43 Kaynak: DHA
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