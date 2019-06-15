Son Dakika Haberleri: İzmir Valiliğinden LGBTİ etkinliklerine yasaklama
Son Dakika Güncel Haber

İzmir Valiliğinden LGBTİ etkinliklerine yasaklama

37 dakika önce

İzmir Valiliğince, 17-23 Haziran'da yapılması planlanan Lezbiyen, Gey, Bieseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) etkinlikleri yasaklandı.

İzmir Valiliğinden LGBTİ etkinliklerine yasaklama, System.String[]
İzmir Valiliğince, 17-23 Haziran'da yapılması planlanan Lezbiyen, Gey, Bieseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) etkinlikleri yasaklandı.
Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruda "İzmir Birlikte Güçlü" ve "İzmir Pride" Twitter hesapları ile İzmir Genç LGBTİ Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda İzmir LGBTİ topluluğunca 17-23 Haziran'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler valiliğimizce yasaklanmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Pride, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de yasak aşk cinayeti iddiası İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:31:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Valiliğinden LGBTİ etkinliklerine yasaklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]