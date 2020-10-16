İzmir Valisi Köşger: "Vaka artışının nedenini araştırıyoruz" - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger: "Vaka artışının nedenini araştırıyoruz"

16.10.2020 19:36

İzmir Valisi Köşger: "Vaka artışının nedenini araştırıyoruz" İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korona virüs denetimi yaptı.

İzmir Valisi Köşger: "Vaka artışının nedenini araştırıyoruz"

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korona virüs denetimi yaptı. Vali Köşger, son haftada İzmir'de artış gösteren vakaların nedenini araştırdıklarını belirtirken denetimlerin üst seviyede olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 81 ilde "Sağlık için hepimiz için" mottosuyla tüm yaşam alanlarında korona virüs denetimi yapılması kararı alındı. İzmir'de de denetimler İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleşti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle beraber havalimanını maske, mesafe ve hijyen kontrolü kontrolü yaptı. Vali Köşger, havalimanındaki vatandaşlar ve çalışanlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi konusunda uyarılar yaptı.

Havalimanında kurallara uyuluyor

Denetimin ardından konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, denetimlerde olumsuzluğa rastlamadıklarını ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu söyledi. Vali Köşger, "Denetimleri arttırmaya çalışıyoruz. Bugün havalimanında denetim yaptık. İzmir'deki hemşirelerimiz maske hijyen ve sosyal mesafe gibi konulara dikkat ediyorlar. Havalimanında da maskesi kimse yoktu. Dış hatlarda da yurt dışına giden yolcular yönelik testler yapılıyor. 30 saniye içinde örnek alınıyor 2,5 saat içerisinde ise sonuç veriliyor" dedi.

"Vaka artışını nedenini anlamaya çalışıyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde İzmir'de son 1 haftada vakaların artış göstermesiyle alakalı da konuşan Vali Köşger, "Vaka artışlarının sebebi henüz çözebilmiş değiliz. Aldığımız tedbirlerle bu artışların olmaması lazım. Görebildiğimiz kadarıyla hemşirelerimiz kurallara riayet ediyor. Toplu taşımalarda ve toplu yaşam alanlarından kuralları uygulatıyoruz. Denetimler üst seviyede. Vaka artışının nedenini anlamaya çalışıyoruz ona yönelik çalışmalarımız sürüyor. Vakalardan yaş ortalaması 38 civarında. Ölümler ise genelde 65 yaş üstü vatandaşlardan" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz
İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz
İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz
İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz
İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz
İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz
İzmir Valisi Köşger: Vaka artışının nedenini araştırıyoruz

Adnan Menderes Havalimanı, İçişleri Bakanlığı, Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger: 'Vaka artışının nedenini araştırıyoruz' - Son Dakika

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