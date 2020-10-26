İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı

26.10.2020 14:47
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı, System.String[]

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek, vatandaşları uyardı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek, vatandaşları uyardı. Kentin en kalabalık yerlerinde vatandaşların maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafeyi korumakta zorlandığı görüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada kentteki vaka sayısının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de iki katına çıktığını söyledi. Koronavirüse karşı önlemleri daha sıkı tutmaları için vatandaşları uyaran Köşger, maske, hijyen ve mesafe kuralını hatırlattı.

Öte yandan kentin en işlek yerlerinde vatandaşlar maske kuralına uyarken, sosyal mesafeye uymakta zorlandı. Vatandaşlar kişisel önlemlerini aldıklarını ancak halen birçok kişinin duyarlı davranmadığını söyledi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ise kalabalığa rağmen maskeyi çene altında taşıyanlar görüldü.'BAZI İNSANLAR ELİNDEN GELENİ YAPMIYOR'Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyen Murat Kara, "Vakaların artması çok vahim bir durum. Çalıştığımız yerde çok güzel önlemler alıyoruz. Herkes dikkat etmeli. Ülkece, bu salgınla baş edebileceğimizi düşünüyorum. Ama bazı kişiler elinden geleni yapmıyor. Bu nedenle vaka sayısı artıyor. İnsan odaklı hastalık bu, herkes zincirleme birbirine bulaştırıyor. Dikkat edilirse Türk insanı her şeyin üstesinden gelir. Umarım vaka sayıları azalır önümüzdeki günlerde" diye konuştu.'MİLLETİNİZİ SEVİYORSANIZ ÜÇ KURALA UYUN'Alsancak'ta giydiği renkli kıyafetlerle tanınan Nur Ella da "Çift maske takıyorum. İçine mendil koyuyorum. Herkesin dikkat etmesi lazım. Kimse dikkat etmiyor. Kendini de düşünmüyor. Kimse ölmesin. Üzülüyoruz. Kimseyi üzmemek için herkes dikkat edecek. Kendi anne babasını, çocuğunu düşünsünler. Mezarlarda da yer kalmayacak. Lütfen mesafeyi koruyun, maskesiz çıkmayın dışarı. Milletinizi, dünyanızı seviyorsanız lütfen üç kurala uyun" dedi.'HALA VİRÜSÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNENLER VAR'Özellikle toplu taşımada çok dikkat ettiğini aktaran lise son öğrencisi Cenker Mutlu ise, "İki kişi yan yana oturmamaya çalışıyorum. Yolda maske takmadığı için ceza kesilen kişiler gördüm. Maskemi hiç çıkarmıyorum. Dezenfektan kullanıyorum, genelde sensörlü veya ayakla basılan dezenfektanları kullanıyorum. Kişisel olarak önlemimi alıyorum. Bazı kesimlerin bilinçsiz tutumları nedeniyle vakalar artıyor. İzmir'de yine nispeten daha bilinçli insanlar ama bazı kesimlerde yine kurallara uyulmuyor. Çoğu iş yerinde dışarda maske takılsa da içerde maske takılmıyor. Bir kere, otobüste yaşlı bir amca yanıma oturmak istedi, oturmaması gerektiğini söyledim. Bana, virüsün olmadığını söyledi. Hala böyle düşünen insanlar var, bu nedenle artış oluyor" diye konuştu.

Samet Menek de "Herkesin yüzünde şu an maske var. Ama saat 24.00'dan sonra buraya gelip baksanız sokaklar, tıklım tıklım olmasına rağmen maske takan olmuyor. Dikkat etmeye çalışıyorum ama bir şekilde maskeyi çıkardığımız oluyor. Kimse yeterince dikkat etmiyor" dedi.


İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı
İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı

Selim Köşger, Alsancak, Twitter, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger: Vaka sayıları iki katına çıktı, İzmirliler daha duyarlı olmalı - Son Dakika

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