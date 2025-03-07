İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 8 Mart Mesajı - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 8 Mart Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle "8 Mart, tüm dünya kadınlarının hak, eşitlik, emek ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgesidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" mesajını paylaştı.

07.03.2025 10:36
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(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle "8 Mart, tüm dünya kadınlarının hak, eşitlik, emek ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgesidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" mesajını paylaştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Elban, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart, tüm dünya kadınlarının hak, eşitlik, emek ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgesidir. Eğitimden bilime, sanattan siyasete, ekonomiden sağlığa, teknolojiden spora kadar hayatın her alanında söz sahibi olan kadınlarımızın sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileri sunabilmeleri ve karar alma mekanizmalarında aktif rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Fedakarlıkları, ferasetleri, sevgileri ve bitmeyen mücadele azimleriyle geleceğimizi şekillendiren kadınların güçlenmesi, toplumsal eşitliği sağlamanın ve kadın haklarına daha fazla saygı duyulmasının önünü açacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bizce kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir' sözleri, kadınların toplumdaki yerini en güzel şekilde ifade etmektedir. Bugün, kadınlarımız yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada bilgi, emek ve başarılarıyla saygın bir konumda yer almaktadır. Eğitimli, donanımlı, özgüvenli ve cesur kadınlarımız, ülkemizin daha müreffeh yarınlarının en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle milletimizin istikbali için şehadete eren kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 8 Mart Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 8 Mart Mesajı - Son Dakika
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