İzmir ve çevre illerde saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

İzmir ve çevre illerde vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Buca ilçesinde bulunan Yasin Börü Gençlik Merkezinde tören düzenlendi.

Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici ve törene katılan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstiklal Marşı'nın seslendirdi.

Köşger, törende yaptığı konuşmada gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs tarihinin önemine değinen Köşger, şunları kaydetti:

"Düşmanı denize döktüğümüz İzmir'deyiz. İzmir kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir. O yüzden İzmirliler istiklalinde bağımsızlığında, vatanında, bayrağında, egemenliğinde ne demek olduğunu çok iyi bilirler. 19 Mayıs bu anlamda Atatürk'ün ülkemizin istikbalini, emanet ettiği gençlere bayram olarak tebliğ ettiği bir gündür. Biz bu toprakları vatan yaparken çok kan döktük çok emek harcadık. Şimdi terimizle sulayarak bu ülkeyi, imar etme zamanıdır."

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Alsancak Gar'da sergilenen tarihi Atatürk Vagonu düzenlenen fotoğraf sergisi ile ziyaretçilerini ağırladı.

Denizli

Denizli'de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kutlamalar kapsamında Atatürk Stadyumu'nda sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla İstiklal Marşı okundu.

Statta sporcular orta saha çizgisinin üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafını taşıdı.

Ayrıca Atatürk'ün Samsun'a çıktığı vapurun temsil eden maketinde yer aldığı etkinlikte, bir sporcu Sarı Zeybek oynadı.

Manisa

Manisa'da da 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törende 19.19'da okunan İstiklal Marşı'nın ardından törene katılanlar ellerindeki Tür bayraklarını sallayarak balonları gökyüzüne bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da canlı bağlanarak 19 Mayıs Bayramını kutladı. İstiklal Marşının 10 kıtası şiir halinde okundu. Stadyumda sportif gösterilerde gerçekleşti.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve sporcular katıldı.

Uşak

Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katılımıyla kortej yürüyüşü oluşturuldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda son bulan yürüyüşün ardından saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 19.19'da Mimar Sinan Mahallesi ve Girne Mahallesi'nde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.