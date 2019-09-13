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İzmir 'vee perde' oyunu izmir fuarı'nda

2 saat önce

'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'ndaÜnlü oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.

'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda

Ünlü oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki oyuna İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran İzmirliler iki saat boyunca Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde' isimli oyunu keyifle izledi. Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey İzmir Fuarı'nı özlediklerini dile getirdi. Yalçın, Biz bu fuarda ne oyunlar sahneledik dedi.

Oyunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın da yer aldı. İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış olan iki sanatçının birbirleriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız ve ezici etkisi anlatılıyor.

İzmir 'vee perde' oyunu izmir fuarı'nda

Yasemin Yalçın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
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