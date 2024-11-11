İzmir Yangınları Söyleşisi

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(İZMİR)- İzmir ve Batı Anadolu genelinde Kurtuluş Savaşı'nın son günlerinde yaşanan yangınların mercek altına alınacağı "Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" söyleşisi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM), 12 Kasım Salı günü düzenlenecek.

Milli Mücadele'nin son günlerinde yaşanan İzmir ve Batı Anadolu yangınları, APİKAM'da 12 Kasım Salı günü bir söyleşi ile irdelenecek. Söyleşide, Yunan ordusunun 1922 Eylül'ünde Batı Anadolu'dan çekilirken uyguladığı "yakma ve imha politikası" ile Büyük İzmir Yangını, şehrin sahip olduğu itfaiye teşkilatı ve diğer altyapı sorunları çerçevesinde ele alınacak. Söyleşi, 18.30-20.00 saatleri arasında APİKAM Araştırma ve Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Gürhan Yellice'nin üstleneceği söyleşinin konukları, bu alandaki yayınları ve çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Mevlüt Çelebi, Prof. Dr. Nejdet Bilgi ve Nejat Yentürk olacak.

"Yanık Yurt" sergisi açık olacak

Söyleşi öncesinde, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi sergi salonunda 12 Eylül'de ziyarete açılan "Yanık Yurt - Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi de gezilebilecek. Yanık Yurt sergisi, söyleşiye konu olan yangınlara ilişkin Nejat Yentürk koleksiyonu ve Albert Kahn Arşivi'nden derlenen fotoğraflar, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi koleksiyonlarından ilk kez gün ışığına çıkan görseller, Albert Kahn, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve British Pathé arşivlerinden videolar, Büyük İzmir Yangını sırasında kullanılan ve İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza edilen tarihsel öneme sahip itfaiye araçları ile kapsamlı bir anlatı sunuyor.