İzmir Yarışlarında Talihsiz Kaza! Diablo Yere Yığıldı...
1 saat önce
Altılı ganyanın ikinci ayağı olan Lockton Koşusu'nda 2 numaralı Diablo, jokeyi Muhittin Ok ile birlikte talihsizlik yaşadı.
Altılı ganyanın ikinci ayağı olan Lockton Koşusu'nda 2 numaralı Diablo, jokeyi Muhittin Ok ile birlikte talihsizlik yaşadı.
Düzlüğe bariyer dibinde giren at, kendine uygun kulvar bulamayıp sıkıştı ve ayağı boşa basıp yıkıldı. Ağır şekilde yaralanan Diablo, veteriner kararıyla uyutuldu.
Jokey Muhittin Ok'un durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
Öte yandan yarışı 8 numaralı Poyraz Dağı jokeyi Gökhan Gökçe
ile kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:20
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