İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Afyonkarahisar Valiliği arasında protokol imzalandı - Son Dakika

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Afyonkarahisar Valiliği arasında protokol imzalandı

24.02.2021 00:57
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Afyonkarahisar Valiliği arasında protokol imzalandı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Valiliğimiz ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında bölge kalkınması, bilimsel araştırma ve eğitim yararını içeren iş birliği protokolünü imzaladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Valiliğimiz ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında bölge kalkınması, bilimsel araştırma ve eğitim yararını içeren iş birliği protokolünü imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde Vali Gökmen Çiçek ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran karşılıklı imzaları attı. Protokol ile Afyonkarahisar Valiliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ayazini Bölgesinde yürütülecek çalışmalarda, projelerde ve diğer eğitim faaliyetlerinde işbirliği yapılacak.

"Bizlere en başından itibaren destek oldular"

İmza töreni sonrası konuşan ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'a teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, "Ayazini bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalarda en başından itibaren bizlere destek verdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ülkemizin gururu. Türkiye'deki tek Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Başarılarını takip ettiğimiz, sadece İzmir'in değil ülkemizin gururu olan bir üniversite. Böyle bir üniversite ile Ayazini bölgesi ile sadece teknolojik yatırımlarla kalmayıp, turizmin önemini ve kültürel değerlerin önemini bilen Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere diğer alanları ile de bu bölgenin gelişmesi ve kalkınması adına destek olan Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Afyonkarahisar'ımızı bambaşka bir noktaya taşıyacağız"

Bundan sonraki süreçte daha profesyonel bir şekilde işbirliğinin süreceğini belirten Vali Gökmen Çiçek, "Bugün de Afyonkarahisar'ın kalkınması ve Ege Bölgesindeki diğer yerlerde olduğu gibi bizim ilimizde ve özellikle de bizim sevdamız Ayazini bölgesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da daha profesyonel şekilde işbirliği yapmak adına protokol imzaladık. Dekanımız ve hocalarımızla birlikte bugün misafirimiz oldular. Bölgeyi bir kez daha incelediler ve görüşlerini bizlerle paylaştılar. Bundan sonraki süreçte de birçok farklı çalışmada işbirliği içinde olacağız. İnşallah elbirliği içerisinde Afyonkarahisar'ımızı bambaşka bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Ayazini için her konuda destek olacağız"

Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Vali Gökmen Çiçek' e teşekkür eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sahip olduğu nitelikli insan kaynakları ve ileri düzey araştırma altyapısıyla hem ileri düzey araştırmalar yapan hem de ülkemizin tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını üreten önemli bir üniversitemiz. Üniversite olarak toplumun tüm kesimlerine fayda sağlamaya ve ülkemizin kalınmasına destek olmaya çalışıyoruz. Sayın Valimizin destekleriyle ve liderliğinde Türkiye'nin gündemine gelen Ayazini'nin ayağa kaldırılması projesi önümüzde duruyor. Burası hem tarihi ve kültürel bir miras hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir proje. Bizlerde bugüne kadar sahip olduğumuz birikimle çalışmalara destek olmak, yol göstermek ve elimizden geldiğince katkı sunmak üzere bugün buradayız. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yapılan işbirliğinin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ilgileri ve destekleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü başta olmak üzere ilgili akademik personele teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Üniversite, Karahisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Afyonkarahisar Valiliği arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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