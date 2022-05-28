İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı

28.05.2022 12:03
İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı

İzmir'de tarlasındaki zararlı otların kuruması için kullandığı tarım ilacının ürünlerine zarar verdiğini öne süren bezelye üreticisi, kendisine yanlış ilaç satan zirai ilaç bayisine karşı açtığı davayı kazandı.

İzmir'de tarlasındaki zararlı otların kuruması için kullandığı tarım ilacının ürünlerine zarar verdiğini öne süren bezelye üreticisi, kendisine yanlış ilaç satan zirai ilaç bayisine karşı açtığı davayı kazandı.

Menemen ilçesinde yaşayan bir çiftçi, bezelye tarlasındaki zararlı otlar için zirai ilaç bayisinden tarım ilacı sipariş etti. Firma yetkilisi, çiftçinin istediği ilacın elinde olmadığını ancak muadilinin bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, firma yetkilisinin önerdiği tarım ilacını bezelye tarlasında kullandı.

İlaçlamadan yaklaşık 1 hafta sonra tarlayı kontrol eden çiftçi, bezelyelerin sarardığını fark edip durumu firma yetkilisine bildirdi.

Tarlaya gelen yetkili, başka bir ilaç verip çiftçiye bu ilacı da uygulamasını söyledi. İlacı kullanan çiftçinin ürünlerinde düzelme olmadığı gibi ürünler de kurumaya başladı.

Firma, çiftçinin zararın ödenmesi talebini kabul etmedi. Çiftçi, bunun üzerine avukatı aracılığıyla Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Çiftçinin ürünlerinin, kullanılan ilaçtan zarar gördüğü bilirkişi incelemeleri sonucunda tespit edildi.

Yargılama sonunda mahkeme, zararının karşılığı olan 26 bin 282 lirayı firmanın çiftçiye ödemesine hükmetti.

"Çiftçi, ilacın ürününde kullanılmayacağını bilmeyebilir"

Gerekçeli kararda, ilacın bezelye için ruhsatının olmadığı, ayrıca reçetesiz de satışının yapıldığı vurgulandı.

Oluşan zararda en büyük paya kullanılan yanlış zirai ilacın sahip olduğunun yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporuyla da tespit edildiği gerekçeli kararda belirtildi.

Davalı şirketin satışı reçeteye bağlı olan ve bezelye bitkisinde kullanım ruhsatı olmayan tarım ilacını davacıya satmasıyla davacının uğradığı zarar arasında doğrudan illiyet bağının bulunduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Çiftçi olan davacının, firmanın önerdiği tarım ilacının bezelye bitkisinde kullanılmayacağını bilmesinin gerekmediği ancak basiretli bir tacir olarak tarım ilacı sektöründe faaliyet gösteren davalı şirketin, bezelye bitkisinde kullanım ruhsatı olmayan tarım ilacını davacıya satmış olmasının kusurlu bir davranış olduğu ve meydana gelen bu zarara davalının kusurlu eylemlerinin sebep olduğu anlaşılmaktadır."

YORUMLAR
500
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor İzmirli Bakkal: Kesme Şekeri 29 Liraya Aldım, Kaça Satacağım Bunu? Artık Yeter Ya İzmirli Bakkal: Kesme Şekeri 29 Liraya Aldım, Kaça Satacağım Bunu? Artık Yeter Ya
Kaynak: AA

Çiftçi, Tarım, İzmir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: İzmirli çiftçi, yanlış tarım ilacı satan firmaya açtığı davayı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement