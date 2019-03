İzmirli Dilek, Böbrek Nakli Olmayı Bekliyor

İZMİR'de yaşayan böbrek hastası Dilek Gençyılmaz (21), 4 yıldır diyalize giriyor. Daha iyi koşullarda yaşamak için organ nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen Gençyılmaz, imza kampanyası başlatarak, beyin ölümü gerçekleşen kişinin, aksini beyan etmediği sürece organlarının otomatik olarak alınabilmesini istiyor. Aralık 2015'te karın ağrısı şikayeti üzerine başvurduğu sağlık kurumunda böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Dilek Gençyılmaz, 4 yıldır haftanın 3 günü toplam 12 saat diyalize giriyor. Göztepe Kız Teknik Meslek Lisesi mezunu olan ve bir ağabeyi bulunan Gençyılmaz, doğuştan iki böbreğinin de küçük olduğunu söyledi. Amcasının da böbrek hastası olduğunu anlatan Gençyılmaz, "İlk 6 ay takip ettiler. Değerlerim kötü olduğu için diyalize alınmamı söylediler. 4 yıldır diyalize giriyorum. Haftanın 3 günü 4'er saat diyalizde kalıyorum. Günlük hayatımda yorulmamam ve yediklerime dikkat etmem gerekiyor. Beni bazen zorluyor. Konuşurken bile yorulduğumu hissediyorum. Merdivenden çıkarken yoruluyorum. Koşunca tıkanıyorum" dedi.129 BİN İMZA DESTEĞİHayat standartlarının iyileşmesi için tek çarenin uyumlu bir organın nakledilmesi olduğunu dile getiren Gençyılmaz, bunun uzun yıllar alabileceğine dikkat çekti. Kan grubu nedeniyle yalnızca 0 RH+ ve 0 RH- grubundaki donörlerden bağış alabileceğini anlatan Gençyılmaz, dokuların uyumumunun da önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Birinci dereceden akrabalar dışında organ nakli mümkün olmadığı için ben 6 ay önce change.org sitesinde otomatik organ bağışı kampanyası başlattım. Beyin ölümü gerçekleşen insan aksini beyan etmediği sürece organları otomatik olarak alınabilir. Sadece kendi adıma değil benim gibi organ nakli bekleyen binlerce insan adına bu düzenlemenin yürürlüğe girmesini istiyorum. Yetkililer sesimi duysun. Şu an 129 bin imza var. Hedef 150 bin. Nakil için bana sıra gelene kadar diyalize devam edeceğim. Ama bunun süresi yok. Her an nakil için çağrılabilirim. Ama yıllar da sürebilir. Uygun organ haberinin gelmesini bir umutla, dört gözle bekliyorum. Nakil olmazsa sürekli diyalize gitmem gerekecek. Diyalize giren hastalar olarak sağlıklı insanların hayatına göre bizim yaşam kalitemiz oldukça düşük."MORLUK VE ŞİŞLİKLERE ALIŞTIDiyalize bağlandığı sol kolunda morluk ve şişlikler oluştuğunu anlatan Gençyılmaz, "Atar damar ile toplar damarı birleştiriyorlar. Delikten iki iğne giriyor. 4 saat kolumda kalıyor. Kolum iğne izi nedeniyle morardı ve damarın genişlemesinden dolayı şişlikler var. Bazen iğnenin girdiğini bile hissetmiyorum. O an çok mutlu oluyorum. Ama insan herşeye alışıyor, alışmak zorunda" dedi.- İzmir