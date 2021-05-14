İzmirli gazeteci Sedat Sözer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel , İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan , Sözer'in ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Kentte çeşitli basın kuruluşlarının ardından Karşıyaka Belediyesinde uzun yıllar basın danışmanlığı görevi yapan 58 yaşındaki Sözer, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

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