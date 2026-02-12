İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı

Haberin Videosunu İzleyin
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
12.02.2026 20:29  Güncelleme: 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Haber Videosu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, trafik polisleri tarafından ehliyetine el konulan bir moto-kurye, mesleğini bırakmak yerine ulaşım aracını değiştirdi. Motosikleti altından alınan kurye, sipariş paketini sırtına takıp eşekle trafiğe çıktı. Bu anlar sosyal medyada anında viral oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, trafik polisleri tarafından ehliyetine el konulan bir moto-kurye, mesleğini bırakmak yerine ulaşım aracını değiştirdi. Motosikleti altından alınan kurye, sipariş paketini sırtına takıp eşekle trafiğe çıktı.

EŞEK ÜSTÜNDE SİPARİŞ PEŞİNDE

Görüntülerde, kuryenin sırtında popüler bir yemek sipariş platformunun büyük, kırmızı termal çantasının olduğu görülüyor. Çevredeki lüks araçların ve jandarma ekiplerinin arasından soğukkanlılıkla geçen kurye, trafik kurallarına uyarak eşeğiyle yol alıyor.

YALNIZ DEĞİL, YANINDA "YEDEĞİ" DE VAR

Videonun en dikkat çeken detayı ise kuryenin sadece bir eşekle değil, yanında bir de sıpa ile ilerlemesi oldu. Ana cadde üzerinde, turistik mekanların ve restoranların önünden geçen bu ilginç konvoy, bölgedeki vatandaşlar tarafından şaşkınlık ve gülümsemeyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA "SIFIR EMİSYON" ESPRİSİ

Görüntülerin yayılmasının ardından kurye için sosyal medyada şu yorumlar öne çıktı:

"Yakıt zammından etkilenmeyen tek kurye!"

"Ehliyet istemez, sigorta istemez; tam bir çevre dostu çözüm."

"Siparişi getiren kurye arkadaşın 'beygir gücü' biraz düşük ama azmi yüksek."

Kemalpaşa, Trafik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Avci Murat Avci:
    ne yapsın adam ekmeğini elinden almıslar. zaten bizim trafikçilerin gücü garibana yeter. 5 4 Yanıtla
  • 4rk2tsq4rn 4rk2tsq4rn:
    vergi yok sigorta yok muayene yok yakıt yok ne güzel 8 1 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    burası İzmir değilki Nevşehir haberden habersiz haberciler 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    yakında onlara da ehliyet ruhsat isterler hazine ye yemeleri icin para lazim 2 2 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    Türk kafası.Türk kafasını iyi şeylere yorarsa yapamayacağı bir şey olmaz. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24
TFF, 510 kişiyi PFDK’ye sevk etti Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:59:54. #7.11#
SON DAKİKA: İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.