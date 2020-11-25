İzmirli tekstil firmasından, kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil firması, çalışanlarıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Tekstil firması yetkilileri Barbaros Durmaz ve Tamer Akdoğan öncülüğündeki fabrika çalışanları, Türk Kızılay'ın mobil aracında kan bağışında bulundu.

Firma yetkilisi Barbaros Durmaz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının tükenebileceğini düşünerek bağışta bulunduklarını bildirdi.

Çalışanlarının gönüllü olarak kampanyaya destek verdiğini aktaran Durmaz, benzeri sosyal faaliyetlere bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

Tamer Akdoğan ise kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kızılay ülkemizde çok önemli hizmetlere imza atıyor. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu her platformda dile getiriyorlar. Biz de firma olarak destek vermek istedik. Çalışanlarımız sağ olsunlar bağışa destek verdiler." dedi.