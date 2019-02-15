İzmit Babalarınının Selasını Okuttular, Yaşadığını Öğrenince Şaşırdılar

İzmit'te beyin ölümü gerçekleşen 80 yaşındaki Yusuf Ziya Yüksel'in ailesine iddiaya göre hastanın öldüğü açıklandı.

İzmit'te beyin ölümü gerçekleşen 80 yaşındaki Yusuf Ziya Yüksel'in ailesine iddiaya göre hastanın öldüğü açıklandı. Aile, sala okutup evde taziyeleri kabul ederken, mezarını kazdırdı. Bugün babalarını toprağa vermek için hazırlık yapan Yüksel kardeşler, hastane yönetiminin babalarının ölmediği söylemesi ile şoke oldu. Hastane yönetimi, hasta yakınlarına Yusuf Ziya Yüksel'in beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylendiğini, yakınlarının bunu yanlış anladığını söyledi.



İzmit'te yaşayan eski kasaplardan Yusuf Ziya Yüksel, beyin kanaması nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İddiaya göre, burada beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Ziya Yüksel ile ilgili yoğun bakım ünitesi doktoru dün öğle saatlerinde 3 çocuğuna açıklamada bulundu. Bunun üzerine çocukları sala okutup taziyeleri kabul etmeye başladı. Bu arada mezar yeri de kazdırdı. Bugün İzmit Fevziye Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası babalarını toprağa vermenin hazırlıklarını yapan Yüksel kardeşler bu sabah hastaneye gitti. Babalarının yaşadığını öğrenen Yüksel kardeşler şoke oldu.



'DOKTOR BABAMIZIN VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'



Evde dualar okunduğunu ve taziyeleri kabul etmeye başladıklarını söyleyen oğlu Volkan Yüksel, Babam Salı sabaha karşı rahatsızlandı. Hastaneye getirdik, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyin ölümü gerçekleştiğini söylediler ve bu süre zarfında belli bir prosedür olduğunu ve tedavi devam edeceğini söylediler. Biz 3 kardeşiz. Dün öğlen sıralarında yoğun bakım doktoru biz 3 kardeşi davet etti ve babamızın vefat ettiğini söyledi. Bütün evrakları imzaladık. 'Organ bağışında bulunur musunuz' diye sordular ve bizde bağışlayabileceğimizi söyledik. Gece boyunca bekledik. Sonra babamın yaşının ileri olduğunu ve organların alınamayacağını söylediler. Daha sonra yine haber verdiler organ bağışını alabileceklerini söylediler. Ankara ve Van'da organ bağışçısı olduğunu söylediler. Daha sonra organ bağışını geri çekmemizi söylediler. Tamam dedik, daha sonra da babamın yaşadığını söylediler. dedi.



'TAZİYELERİ KABUL EDİYORUZ'



Taziyeleri kabul etmeye başladıklarını belirten Volkan Yüksel, Dünden itibaren vefat üzerine taziyeleri kabul ediyoruz. Evde dualar okunmaya başladı. Bizim bu saatlerde normalde camide olmamız gerekiyor ve ilerleyen sürede toprağa vermemiz gerekiyor ama babam yaşıyor ve kalbi atıyor. Az önce baktım videosunu çektim beyin ölümü gerçekleşmiş. Dün öldü açıklamaları doğru değilmiş. Beyin ölümü gerçekleştiğini biliyoruz ama kalbi durmadı. Babam yaşıyor nefes alıp veriyor makineye bağlı olarak, böyle ilginç bir durumdayız. Şikayetçiyim, bu hukuk dışı, insanlık dışı bir şey. Biz perişan haldeyken bununla ilgileniyoruz. Yetkililer yalan söylüyorlar. Sonra kabul edip özür diliyorlar. Aziz Nesin hikayesine döndü. Çaresizce bekliyoruz. diye konuştu.



HASTANE YÖNETİMİ HASTA YAKINLARININ İDDİASINI KABUL ETMEDİ



Hastane yönetimi ise hasta yakınlarının iddiasını kabul etmedi. Hastane yönetimi, aileye hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylendiğini, bunun da raporlarda gözüktüğünü belirterek, ailenin beyin ölümünü yanlış anladığını belirtti.

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