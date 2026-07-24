İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Kararın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet hakkında yürütülen adli süreçte, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/611 sorgu sayılı kararıyla tutuklama kararı verildi.

Hürriyet'in, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" ve "Rüşvet Almak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediyesi, Kocaeli, Gündem, Son Dakika

Son Dakika İzmit Belediyesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
ABD Kongresi’nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi ’Dur’ dedi, Senato reddetti ABD Kongresi'nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi 'Dur' dedi, Senato reddetti
Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Londra’da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
19:22
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
17:59
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 21:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.