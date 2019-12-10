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İzmit Belediyesi mobil ekipleri her yerde

6 saat önce

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi mobil ekipleri her yerde, System.String[]

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


İzmit'in dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanan eksikliklere anında müdahale ederek İzmit'in daha yaşanabilir bir kent olması adına titizlikle çalışıyor. Bu kapsamda ekipler parke yol tamiri, kaldırım tamiri, yol düzenleme, granit tamiri, bordür tamiri ve birçok konuda gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin güzel bir görünüme kavuşturulması için kent dört bir yanında çalışıyor.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahları mesai saatinin başlamasıyla birlikte belediyenin Yeşilova Mahallesi'nde bulunan şantiyesinde bir araya gelerek görev dağılımı gerçekleştiriyorlar. Görev dağılımının ardından mobil ekipler kentin belirli bir noktalarına doğru yola çıkarak eksikliklere anında müdahale ediyorlar. Yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak ve Kuruçeşme Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi üzerinde parke yol tamiri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerine anında yanıt vererek gerekli çalışmaları gerçekleştirdiler. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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