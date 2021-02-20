İzmit Belediyesinden sahte 'İzmit Çarşısı' uyarısı - Son Dakika

İzmit Belediyesi, 'İzmit Çarşısı' adı ile telefon uygulaması olarak açılan, üzerinde İzmit Belediyesi logosu bulunan sahte uygulamaların İzmit Belediyesi ile bir ilişiği olmadığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

İzmit Belediyesi, bölgesel kalkınmayı sağlamak ve yerel esnafa destek olmak amacıyla İzmit Çarşısı Projesini hayata geçirdi. Bu projeden bağımsız olarak üzerinde İzmit Belediyesi logosu kullanılarak mobil Android ve Apple mağazalarına yüklenen "İzmit Çarşısı" telefon uygulamasının İzmit Belediyesi ile hiçbir ilişiğinin bulunmadığını ve belediye bünyesinden bağımsız olarak kullanıma açılan bu uygulama hakkında yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı duyuruldu.

Vatandaşların İzmit Çarşısı'na, "good4trust.org" veya "izmitcarsisi.org" adresleri üzerinden ulaşabileceği öğrenildi. - KOCAELİ