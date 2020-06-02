İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, yeni sezonda iyi bir takım oluşturabilmek için transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Litvanyalı Egle Siksniute ve Karadağlı Milica Jovanovic'le anlaştıklarını belirterek, yeni sezon için iyi bir takım kurmak istediklerini kaydetti.

Bu amaçla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Koştur, " Avrupa'da mücadele etmeyle ilgili federasyondan resmi yazıyı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili telefon görüşmelerimiz oluyor. Yeni sezonda iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Yabancı transfer anlamında görüştüğümüz 2 ABD'li oyuncu var. Onlarla ilgili nihai kararı yakın zamanda vereceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonra da yerli oyuncuların transferine geçeceğiz. Transferleri erkenden tamamlayıp kadromuzu oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Koştur, basketbolseverlerin keyifle izleyebileceği İzmit Belediyespor takımı kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.