İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika

İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, yeni sezonda iyi bir takım oluşturabilmek için transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor'un başkanı Uğur Koştur, yeni sezonda iyi bir takım oluşturabilmek için transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Koştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Litvanyalı Egle Siksniute ve Karadağlı Milica Jovanovic'le anlaştıklarını belirterek, yeni sezon için iyi bir takım kurmak istediklerini kaydetti.

Bu amaçla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Koştur, " Avrupa'da mücadele etmeyle ilgili federasyondan resmi yazıyı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili telefon görüşmelerimiz oluyor. Yeni sezonda iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Yabancı transfer anlamında görüştüğümüz 2 ABD'li oyuncu var. Onlarla ilgili nihai kararı yakın zamanda vereceğimizi düşünüyoruz. Ondan sonra da yerli oyuncuların transferine geçeceğiz. Transferleri erkenden tamamlayıp kadromuzu oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Koştur, basketbolseverlerin keyifle izleyebileceği İzmit Belediyespor takımı kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Milica Jovanovic, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 20:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyespor transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]