İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak - Son Dakika

İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak

11.01.2021 11:13
İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından yapılan İzmit Çınar Evlerin inşaat malzemeleri, İzmit ve Kocaeli esnafından alınmaya başlandı.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan İzmit Çınar Evlerin inşaat malzemeleri, İzmit ve Kocaeli esnafından alınmaya başlandı.

Arızlı bölgesinde yapımına başlanan İzmit Çınar Evlerin gerekli inşaat malzemeleri, Kocaeli esnafı tarafından sağlanmaya başlandı. İnşaat işçisi istihdamı, beton alımı, nalburiye malzemeleri alımı, iş kamyonu ve makine kiralama hizmetleri, her türlü mıcır, mekanik ve benzeri dolgu malzemesi, yakıt ile işçi kıyafeti gibi birçok çalışma için İzmit ve Kocaeli firmalarıyla anlaşma yapıldı. Ayrıca işçilere yemek hizmeti de yerel esnaftan tedarik ediliyor. - KOCAELİ

İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak
İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak
İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak

Kocaeli, İnşaat, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe "Ağzı bozuk konuşmalarım" var deyip WhatsApp uygulamasını sildi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Sosyal destek yardımları arttı! Hükümet 81 milyar liralık ödeme için yeni programı devreye aldı Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi         
11:25
Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek         
11:22
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak         
11:03
Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı         
10:35
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Çınar Evler projesinde malzemeler, Kocaeli esnafından alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei