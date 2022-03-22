İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

22.03.2022 15:33
İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin 7 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin 7 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmit Körfezi'ndeki patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz müşteki sanık Suat İspirli, müşteki Hasan Demir ile taraf avukatları katıldı.

Bilirkişi raporunun okunduğu duruşmada söz verilen sanık Suat İspirli, kendisine verilen yüzde 5'lik kusurun evrak eksikliğinden olduğunu savunarak, bu olaya ilişkin liman başkanlığından idari para cezası aldığını kaydetti.

Rapordan yeni haberdar olduklarını öne süren diğer sanıkların avukatları da aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, yangın ve patlamada söz konusu şirketin yüzde 50 kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, geminin ikinci kaptanı Yavuz P'nin yüzde 20, yangın sırasında gemide olmayan birinci kaptan Murat P. ile şirket yetkilisi Erdinç G'nin yüzde 10'ar, İspirli'nin ise yüzde 5 oranında kusurlu bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca patlamada yanan servis teknesine işin yapılması talimatını veren şirket yetkilisi Kemal H'nin, gündelik işçilerin herhangi bir sigorta girişini yapmaması ve teknenin güvenli çalışmasına ilişkin önlemlerin alındığından emin olmadığı gerekçesiyle raporda yüzde 5 oranında kusurlu bulunduğu da kaydedildi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve şirket tarafından söz konusu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.

YORUMLAR
500
Kartepe Zirvesi başlıyor Kartepe Zirvesi başlıyor Mariupol'ü ele geçrmek Rusya için neden önemli? Mariupol'ü ele geçrmek Rusya için neden önemli?

Hasan Demir, Kocaeli, Tanker, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:44:05. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement