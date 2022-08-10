Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'nce uçakla yapılan denetimlerde, Körfez ilçesi Yarımca Demiryeri açıklarındaki geminin, atıklarını denize boşattığı tespit edildi. Pilotun durumu bildirmesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, denizi kirleten, 'Vanuatu' bandıralı ve 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesti. Denizde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza - Son Dakika

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