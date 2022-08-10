İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza

10.08.2022 16:06
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza

İZMİT Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen, Vanuatu bandıralı, 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.

İZMİT Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen, Vanuatu bandıralı, 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce uçakla yapılan denetimlerde, Körfez ilçesi Yarımca Demiryeri açıklarındaki geminin, atıklarını denize boşattığı tespit edildi. Pilotun durumu bildirmesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, denizi kirleten, 'Vanuatu' bandıralı ve 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesti. Denizde temizlik çalışmaları başlatıldı.


YORUMLAR
500
Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü! Kayınbiraderlerini pompalıyla vurdu Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü! Kayınbiraderlerini pompalıyla vurdu Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi Fransa'nın güneybatısındaki ormanlar alevlere teslim oldu! Binlerce kişi tahliye edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement