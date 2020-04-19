İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen - Son Dakika

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İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
6 saat önce
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi.
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi.
Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Yunus balıkları Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Yunusların deniz yüzeyine çıktıkları o anlar ise havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:39 Kaynak: İHA
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