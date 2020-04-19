İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen - Son Dakika

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi.

Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi'nde yunus balıkları deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Yunus balıkları Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyine çıkarak görsel bir şölen sundu. Yunusların deniz yüzeyine çıktıkları o anlar ise havadan görüntülendi.