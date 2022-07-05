İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı

İZMİT Körfezi'nde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.

İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde, su yüzeyini kapladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor. Belediye yetkilileri durumu ilişkin yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek, makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi'nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı. Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda, bunları tüketerek bazen denizi maviye çeviren, bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi. Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.