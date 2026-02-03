İzmit'te Bıçaklı Kavga: 18 Yıl Hapis - Son Dakika
İzmit'te Bıçaklı Kavga: 18 Yıl Hapis

İzmit\'te Bıçaklı Kavga: 18 Yıl Hapis
03.02.2026 20:09
Kocaeli'de pazarcı Yiğit Laç'ın ölümüyle sonuçlanan kavgada sanık Enes Topal 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, pazarcı Yiğit Laç'ın (22) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, sanık Enes Topal (27), haksız tahrik hükümleri uygulanarak kasten öldürme suçundan 18 yıl, yaralama suçlarından ise toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Kasım 2024'te İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Köse Sokak'taki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. Enes Topal, arabasının camını kırdığı gerekçesiyle husumetli olduğu, pazarda satış yapan esnaf Yiğit Laç ve akrabası Ali B.'nin yanına geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Enes Topal, Yiğit Laç'ı, kavgayı ayırmaya çalışan Yiğit Laç'ın ağabeyi Umut Can Laç'ı ve kendi dayısı Ali Borlak'ı bıçakla yaraladı. Kavga sırasında S.B. ise Yener Ersin'i tepsiyle kafasına vurarak yaraladı.

Kalbinden bıçaklanan Yiğit Laç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Enes Topal ve kavgaya karışan S.B. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Topal tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ölen Yiğit Laç ile sanık Enes Topal'ın uzun süredir birbirlerini tanıdıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Bu husumetin, Yiğit Laç'ın, sanığa ait aracın camını kırması ve kuzeniyle yaşadığı gönül ilişkisini kızın babasına söylediğini düşünmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi. İddianame Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

19 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında, sanık ve maktul yakınları ile avukatlar hazır bulundu. Olayda yaralanan Ali B., tutuklu sanık Topal'dan şikayetçi olmadığını belirtti. Sanık Topal tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Topal hakkında kasten öldürme suçundan haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Umut Can Laç ve Ali B.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçu kapsamında ayrı ayrı iki kez 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz yargılanan S.B. hakkında mahkeme, Yener Ersin'e karşı 'kasten yaralama' suçundan 11 bin 200 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Kocaeli, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

