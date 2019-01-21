İzmit'te Demir Atölyesinde Yangın
12 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir demir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bir demir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş
Caddesi'nde meydana geldi. Fehmi B.'ye ait demir atölyesinde odun sobasından yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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