Son Dakika Haberleri: İzmit'te Demir Atölyesinde Yangın

İzmit'te Demir Atölyesinde Yangın

12 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir demir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmit'te Demir Atölyesinde Yangın, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir demir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Fehmi B.'ye ait demir atölyesinde odun sobasından yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak

İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Atatürk Anekdotu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 00:03:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te Demir Atölyesinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]