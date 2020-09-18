İzmit'te Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

İzmit'te Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu, Avrupa Hareketlik Haftası spor etkinlikleri kapsamında ilk gün İzmitli kadınlar Ekopark'ta sabah sporu yaparak güne başladı.

İzmit'te Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu, Avrupa Hareketlik Haftası spor etkinlikleri kapsamında ilk gün İzmitli kadınlar Ekopark'ta sabah sporu yaparak güne başladı. İkinci gün ise Yahya Kaptan'daki Bisiklet Trafik Eğitim Pisti'nde bisiklet kullanımı eğitimi yapıldı.

İzmit Belediyesi, 'Spor Kenti İzmit' sloganı ile çıktığı yolculuğuna ara vermeden devam ediyor. Avrupa Hareketlilik Haftası spor etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu programın ilki olan 'Güne Yoga ile Başlıyoruz' etkinliği Ekopark'ta gerçekleşti. Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden kadınların yoğun katılımı ile tamamlanan etkinlikte İzmitli kadınlar, haftada iki kez yoga yapmak istediklerini belirtti.

Programın ilk ayağındaki 'Güne Yoga ile Başlıyoruz' etkinliği İzmitli kadınların pandemi sürecindeki hareketsizliği atmasına yardımcı oldu. Kadınlar, ısınma hareketleri sonrası spor eğitmenleri Çağla Tokur ve yoga eğitmeni Ayşegül Ercan eşliğindeki step aeorobik ve yoga yaparak güne sağlıkla başladı. Etkinliğe yoğun katılım sağlayan İzmitli kadınlar, sosyal mesafe kuralına uyum sağlayarak 1,5 metre aralıklarla sporlarını yaptı. Yapılan sabah sporunun ardından İzmit Belediyesi ekipleri, kadınlara su ve yeşil elma ikram etti.

Sabah sporuna eşlik eden Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, "Mahallemizde kadınlarımıza yönelik yapılan spor etkinliği için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya, spor müdürlüğü çalışanlarına ve spor hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk, kadınlarımız çok mutlu oldu. Tekrarını şimdiden beklemeye başladık. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa Hareketlik Haftası spor etkinlikleri kapsamında ikinci gün İzmit Belediyesi, Bisiklet Trafik Eğitim Pisti'nde yapılan sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımı eğitimi gerçekleştirdi. Yahyakaptan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen etkinlik ile usta antrenörler Mehmet Bozdemir ve Ece Güneş yönetiminde bisiklet kullanımının incelikleri ve tüyoları anlatıldı. Hemen ardından kask takmanın önemi ve trafik içerisinde bisikletli sürücülerin dikkat etmesi gerekenler anlatıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında haftasonu da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 19 Eylül Cumartesi günü, saat 08.00 ile 11.00 arasında Yahya Kaptan Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' yapılacak. 20 Eylül Pazar günü ise saat 09.00 ile 11.00 arasında Hareketsizliğe Pedal Çeviriyoruz sloganıyla bisikletle şehir turu gerçekleştirilecek. Bisiklet turu, Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Bisiklet Trafik Eğitim Pisti'nden başlayacak. - KOCAELİ

Bisiklet, Ekopark, Avrupa, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit'te Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

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