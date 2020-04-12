İzmit'te korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı sokağa çıkma yasağı süresince çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.



Bir aydır ülkemizde ve dünyada tek gündem haline gelen korona virüse karşı İzmit Belediyesi, tüm imkanları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkmanın yasaklandığı pazar günü de sabah saatleri itibariyle sokak sokak gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanında sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.



İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığını korumak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekipler salgının başlaması ile birlikte programlı olarak tüm mahallelerde temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler ihtiyacı olan vatandaşların gıda, temizlik ve sağlık alışverişlerini yaparak kendilerine teslim ediyor.



Öte yandan sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun olarak Cumhuriyet Parkı başta olmak üzere kentin pek çok parkında insanlar tarafından beslenen ve süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinlere, zabıta ekipleri tarafından yem ve su verilerek beslenmelerine yardımcı olundu. - KOCAELİ