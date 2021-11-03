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İzmit'te yapılan üstyapı çalışmaları ile yol konforu ve güvenliği sağlandı - Son Dakika

İzmit'te yapılan üstyapı çalışmaları ile yol konforu ve güvenliği sağlandı

03.11.2021 17:44
İzmit'te yapılan üstyapı çalışmaları ile yol konforu ve güvenliği sağlandı

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir tarafından İzmit'te yapılan üstyapı çalışmaları ile yollarda konfor ve güvenlik sağlandı.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, köy yollarında ve ilçe merkezlerinde cadde ve bulvarlarda üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmit ilçesinde merkez ve köy yollarında üstyapı çalışmaları ile yol konforu ve güvenliği sağlandı.

SAPAKPINAR-ZEYTİNBURNU- GEDİKLİ YOLU

İzmit Sapakpınar- Zeytinburnu ve Gedikli köyleri arası bağlantı yolunda beton yol yapıldı. İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolda plent miks temel serimi sonrası beton yol yapıldı. Stabilize olan eski yol yerine Büyükşehir tarafından daha konforlu beton yol yapıldı. Gedikli ve Akmeşe köylerinden Sapakpınar'a ulaşım daha kolay, daha kısa ve daha konforlu hale geldi.

GÖKÇEÖREN-ÇERİBAŞI-TOPALLAR BAĞLANTI YOLU

İzmit Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda terasman çalışmasını tamamlayan Büyükşehir, 8 bin ton plent miks temel serimi sonrası 8 bin ton da asfalt serimi yaptı. Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski ve kötü durumdaki yolu konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılan V kanal ile de yağmur suyu tahliyesinin yapılmasını da sağladı.

YENİ MENFEZ YAPILDI

Kocaeli- Sakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice Köyünde araç trafiğine tehlike oluşturan menfez kaldırıldı. Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit ilçesine bağlı Yenice Köyünde, araç trafiğine olumsuz etki yaparak tehlike oluşturan menfez kaldırılarak yola uygun hale getirildi. Yol güvenliğini sağlayacak yeni menfez yapımı sonrası 3 kilometre uzunluktaki yol asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Araç trafiğinin yoğun olduğu Kocaeli ile Sakarya ilini birbirine bağlayan Yenice Köprüçe yolunda yola ters bir şekilde olduğu için tehlike oluşturan menfezi kaldırarak yola uygun bir menfez yapımına başladı. Menfez yapımı sonrası 3 kilometre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışması yapılarak yol konforu ve güvenliği sağlanacak.

İZMİTTE 15 BİN TON ASFALT SERİMİ

İzmit ilçesinde 2021 yılında 38 bin 410 metre yol yapan Büyükşehir Belediyesi, 12 bin 816 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Bakım ve onarım için 3 bin ton da asfalt yama kullanılan İzmit ilçesinde, 15 bin metrekare parke 10 bin metre bordür, 2 bin 500 metreküpte taş duvar imaları yapıldı.

HAYRETTİN UZUN CADDESİNDE KAVŞAK YAPILIYOR

İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi kavşak ve yol üst yapısı yenilenmesi çalışmalarına başlandı. Bölgede bulunan AVM'ye ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ulaşımın da sağlandığı yolda trafik, yapılacak genişletme çalışması, kavşak yapımı ve üstyapı yenilemesi ile rahatlayacak.

DEMOKRASİ BULVARINDA KALDIRIMLAR YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kandıra Sapağı Kavşak düzenlemesi kapsamında Demokrasi Bulvarı'nda bordür imalatı ve baskı beton kaldırım yapıldı. Yahya Kaptan Mahallesi'nden Kandıra Sapağına ulaşımın sağlandığı 600 metre uzunluktaki Demokrasi bulvarında kaldırım imalatları yapıldı

KANDIRA KAVŞAĞINDA TRAFİK AKICI VE DÜZENLİ HALE GELDİ

Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Kandıra Sapağında yaptığı düzenleme ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olmasını sağladı. Kent içi ulaşımının rahatlatılması açısından önemli bir proje olan Kandıra Sapağı kavşağı düzenleme projesi ile trafik akışının daha akıcı ve düzenli olması için dönel kavşak ve sinyalizasyon sistemi kaldırıldı. Böylece trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik daha akıcı bir hale getirmiş oldu. Şerit sayıları arttırıldı ve D-100'e bağlantı kolaylaştırıldı.

İZMİT ESELER KÖYÜNDE MENFEZ YAPILIYOR

İzmit Eseler köyünde 8 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte kutu menfez yapımı çalışmaları devam ediyor. Menfez grobeton ve temel demirleri imalatları yapılan kutu menfez ile Eseler köyünde tarım faaliyetinde bulunan vatandaşların tarlalarına ulaşmaları kolaylaşacak.

ÜSTYAPI PROJELERİNE DEVAM

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmaları kapsamında İzmit merkezde yapılması planlanan üstyapı çalışmaları şöyle; Tüysüzler Mahallesinde Fatih Caddesi, Yeşilova'da Erciyes Sokak, Merkez Atatürk Bulvarı. İzmit köylerde ise yapılması planlanan üstyapı çalışmaları şunlar; Süverler Derince- Geredeli yolu, Çavuşoğlu-Düğmeciler yolu, Orhaniye-Çubuklu Osmaniye bağlantı yolu, Givercinlik- Gölköy bağlantı yolu, Zeytinburnu Sultaniye yolu, Kadriye-Gülbahçe-Balören yolu, Gedikli-Zeytinburnu yolu, Gökçeören-Çobanoğlu yolu ve Sadıklar yolu.

İzmit'te yapılan üstyapı çalışmaları ile yol konforu ve güvenliği sağlandı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmit'te yapılan üstyapı çalışmaları ile yol konforu ve güvenliği sağlandı - Son Dakika


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