İzmit'te yarışma için gül fidanı dağıtıldı - Son Dakika

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önümüzdeki yıl düzenlenecek Gül Festivali kapsamında yapılacak En Güzel Gül Yarışması'na hazırlanmaları için Gültepe Mahallesi halkına gül fidesi dağıttı.

İzmit Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde Gül Festivali düzenlendi. Mahalle halkının kaynaşması ve pandemi koşullarının oluşturduğu mutsuzluğu dağıtmak amacıyla böyle bir festival gerçekleştirdiklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, festivalin açılışını mahallede yaşayan çocuklarla birlikte merdivenleri boyayarak yaptı. Daha sonra Namık Kemal Caddesi üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Başkan Hürriyet, önümüzdeki yıl düzenlenecek festival kapsamında yapılacak olan En Güzel Gül Yarışması'na hazırlanmaları için mahalle halkına gül fidesi dağıttı. Kapı kapı gezerek balkonlarında oturan vatandaşlara gül fidelerini götüren Başkan Hürriyet, vatandaşları güllere iyi bakmaları konusunda uyardı.'SENEYE EN GÜZEL GÜL YARIŞMASI YAPACAĞIZ?

Pandemi kuralları çerçevesinde coşkulu bir festival yapmaktan kaçındıklarını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Güzel İzmit'imizin güzel mahallesi Gültepe'deyiz. Gültepe bizim için önemli. Adı üzerinde, güllerin mahallesi. Mahallemizi daha da güzelleştirmek, biraz daha hareket getirmek, sosyal projeleri hayata geçirmek için ne yapabileceğimizi konuştuğumuzda derneğimizle birlikte bir Gül Festivali düzenlemeyi kararlaştırdık. Tabii ki pandemi kuralları çerçevesinde o coşkuyu biraz daha az yaşayacağız, ama öncelikle güllerin mahallesinde insanlara güller dağıtalım istedik. Böylesi mutsuz günlerde etkinlikler düzenleyerek halkı bir araya getirelim ve insanlarımız bir nebze de olsa mutlu olsun istedik. Çok sayıda gül dağıtıyoruz bugün mahallemizde. Bu gülleri güzel bir şekilde yetiştirecekler. Seneye de inşallah En Güzel Gül Yarışması yapacağız. Bu yarışmanın sonucunda da değişik hediyelerimiz olacak' dedi.