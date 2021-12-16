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İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi - Son Dakika

İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi

16.12.2021 08:24
İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi

İznik Belediyesi Yerli Malı Haftası sebebiyle ilçedeki tüm okullara kurutulmuş meyvelerden oluşan paketler dağıttı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasında bu yıl İznik Belediyesi tarafından anlamlı bir hediye hazırlandı. İznik'te ve ülkemizde yetişen çeşitli meyvelerden oluşan meyve kurusu paketleri ilçedeki 6860 öğrenciye dağıtıldı.

"İznik Meyveleri İznikli Çocuklar İle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleşen çalışma ile ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İlçemizde ve ülkemizde yetişen meyvelerden oluşan kuru meyve paketlerini bugün itibariyle ilçemizdeki tüm okullara ulaştırıyoruz. Kendi çiftçimizin, kendi üreticimizin ürettiği meyveleri çocuklarımız ile buluşturduk. Bu vesile ile Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutluyor, yerli malının önemine ve tüketimine dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi

Yatırım, Aralık, İznik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi - Son Dakika


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